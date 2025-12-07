Murale Lego da record mondiale a Yverdon-les-Bains (VD)

Keystone-SDA

Scommessa vinta per Yverdon-les-Bains: oggi la città termale vodese ha battuto il record mondiale del più grande murale Lego con un'immagine composta da 300'000 pezzi nell'ambito del Telethon svizzero. Il precedente record, di 250'000 pezzi, era detenuto da Brest (F).

(Keystone-ATS) “Ce l’abbiamo fatta!”, ha dichiarato alle 18.30 a Keystone-ATS Cristelle Burlot, responsabile della comunicazione per il Telethon svizzero, un’organizzazione a favore delle persone affette da malattie genetiche rare. Il record di Brest era stato battuto verso le 16.30, ma restavano ancora 2-3 metri da completare.

Il murale, lungo 24 metri e alto due metri, raffigurante luoghi emblematici della regione del Nord vodese, è stato realizzato sull’arco di due giorni presso un centro sportivo della città.

Il pubblico è stato invitato ieri mattina ad assemblare rombi composti da 100 pezzi. I volontari di Brickmaster.ch, una società specializzata in eventi legati ai Lego con sede a Concise (VD), avevano poi il compito di unire i rombi.

I partecipanti potevano acquistare i 100 mattoncini di un rombo al prezzo di 10 franchi. L’intero ricavato sarà devoluto al Telethon svizzero. Secondo Burlot sono stati raccolti almeno 20’000 franchi.

Non è certo che il nuovo record sarà omologato dal prestigioso Guinness dei primati. “Brickmaster li ha contattati, ma non abbiamo ricevuto risposta”, ha poi spiegato. Ma secondo Burlot, l’importante era comunque “riuscire in questa sfida straordinaria e condividerla con il pubblico”.