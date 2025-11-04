Muore Dick Cheney, ex vicepresidente Usa con Bush jr.

Keystone-SDA

L'ex vicepresidente Usa Dick Cheney è morto a 84 anni. Lo comunica la famiglia, come riporta la CNN. Insieme al presidente repubblicano George W. Bush per due mandati tra il 2001 e il 2009, è stato per decenni molto potente a Washington.

(Keystone-ATS) Cheney fu infatti capo dello staff della Casa Bianca del presidente Gerald Ford negli anni ’70, mentre George H. W. Bush lo nominò segretario alla difesa durante la prima Guerra del Golfo e l’invasione di Panama.

Nel 2001 divenne uno dei vicepresidenti più potenti della storia ed uno dei principali artefici della “guerra al terrore” in Afghanistan di George W. Bush dopo gli attacchi dell’11 settembre, nonché uno dei primi e maggiori sostenitori dell’invasione dell’Iraq.

Ma negli ultimi anni della sua vita è diventato un aspro critico del Partito repubblicano e del presidente Donald Trump, nonostante lo abbia sostenuto nel 2016. Ed è stato una colonna per la figlia maggiore Liz, diventata una delle principali repubblicane anti-Trump.

“Nei 248 anni di storia della nostra nazione non c’è mai stato un individuo che abbia rappresentato una minaccia maggiore per la nostra repubblica”, disse Cheney prima di annunciare che alle elezioni 2024 avrebbe votato per la candidata democratica Kamala Harris.