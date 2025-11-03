Muore a 100 anni Maria Riva, unica figlia di Marlene Dietrich

Keystone-SDA

È morta a 100 anni Maria Riva, l'unica figlia di Marlene Dietrich. Come confermato dal figlio Peter al New York Times, l'attrice e scrittrice è deceduta mercoledì scorso nella contea di Gila, in New Mexico.

(Keystone-ATS) Nata a Berlino nel 1924 da Marlene e dall’assistente alla regia Rudolph Sieber, crebbe tra i set di Paramount come “l’aiutante di Miss Marlene”, tanto da pensare ad un certo punto che quello fosse il suo vero nome, poi divenne protagonista della televisione americana.

Nel 1993 pubblicò la biografia ‘Marlene Dietrich’, che definì “un atto necessario di demistificazione”, spogliando la diva della leggenda per mostrarne il potere, la crudeltà e la solitudine. Oltre a spiegare la propria infanzia al servizio di una madre dominante. Sposata allo scenografo William Riva dal 1947, ha avuto quattro figli, di cui tre ancora in vita: negli ultimi anni ha curato l’eredità artistica di famiglia, tra volontariato e archivi.