MSC sospende tutto verso il Medio Oriente e ordina “navi al riparo”
Mediterranean Shipping Company (MSC), gruppo italo-svizzero leader mondiale nel trasporto marittimo di container, ha emesso un'ordinanza urgente per tutte le sue navi attualmente presenti nel Golfo Persico, intimando loro di "mettersi al riparo".
(Keystone-ATS) A seguito delle crescenti tensioni nella regione, la compagnia ha inoltre annunciato la sospensione immediata di tutte le prenotazioni di carico verso il Medio Oriente.
La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società con sede a Ginevra attraverso una nota diffusa nella giornata odierna, di cui riferisce l’agenzia Afp. “Per misura precauzionale, MSC ha dato istruzione a tutti i convogli attualmente operativi nella regione del Golfo, così come a quelli in rotta verso tale zona, di dirigersi verso aree di rifugio sicure fino a nuovo ordine”, si legge nel comunicato.
L’azienda ha precisato che il provvedimento si estende anche alla logistica globale. “MSC ha sospeso tutte le prenotazioni di merci mondiali con destinazione la regione del Medio Oriente fino a nuovo ordine”. La mossa riflette la crescente preoccupazione per la sicurezza delle rotte commerciali in un’area critica per i trasporti marittimi internazionali.