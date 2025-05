MSC Crociere ordina altri due giganti del mare, commessa 3 miliardi

Keystone-SDA

MSC Crociere, società italo-svizzera che fa capo al colosso navale ginevrino MSC, ha confermato oggi l'ordinazione ai Cantieri dell'Atlantico di Saint-Nazaire di due bastimenti per un ammontare complessivo di circa 3,5 miliardi di euro (3,3 miliardi di franchi).

2 minuti

(Keystone-ATS) L’impresa ha firmato la mega-commessa oggi a Parigi, in occasione di un incontro presso la sede del ministero dell’economia di Bercy, a margine del vertice “Choose France”, la grande manifestazione annuale voluta dal presidente Emmanuel Macron per promuovere gli investimenti esteri nell’Esagono. Quest’anno sono stati annunciati impegni totali per 37 miliardi di euro. Il partenariato con MSC ”contribuisce alla riconquista industriale di una filiera strategica per il nostro paese”, afferma in una nota il ministro francese dell’industria Marc Ferracci.

La consegna dei due nuovi giganti del mare, quinto e sesto della serie World Class, è prevista rispettivamente nel 2029 e nel 2030. Le due navi si uniranno all’MSC World Europa e all’MSC World America, già in servizio, come pure all’MSC World Asia e World Atlantic, attualmente in costruzione, in vista della consegna rispettivamente nel 2026 e nel 2027.

In un comunicato MSC Crociere sottolinea che le nuove navi sono “tra le più efficienti dal punto di vista energetico” e sono “compatibili con vari combustibili alternativi, tra cui GNL di origine biologica e sintetica e bio-diesel”. Le imbarcazioni saranno inoltre dotate di sistemi di connessione elettrica in banchina per ridurre le emissioni durante gli scali.

Questo ordine è “parte di una strategia industriale a lungo termine per MSC Crociere e si basa su una solida collaborazione con Cantieri dell’Atlantico, società che ha costruito 19 delle 23 navi della compagnia fino ad oggi”, ha indicato l’impresa. Con questo nuovo ordine il totale degli investimenti diretti di MSC Crociere in Francia negli ultimi vent’anni ha superato i 18 miliardi di euro.