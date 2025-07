MPC esamina denuncia penale relative alla vendita di Vreneli d’oro

Keystone-SDA

Un collezionista di monete ha presentato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) una denuncia penale per truffa nei confronti della Zecca federale Swissmint per la vendita di Vreneli d'oro commemorativi.

(Keystone-ATS) Stando a un’informazione pubblicata dal domenicale “SonntagsZeitung”, la vendita, il primo luglio scorso, della moneta commemorativa da 100 franchi in edizione limitata è stata caotica.

Quel giorno 2500 Vreneli d’oro sono stati messi in vendita presso lo shop online di Swissmint. Tuttavia, la piattaforma di vendita è “collassata”, lasciando numerosi collezionisti a mani vuote. Un collezionista di monete accusa ora Swissmint di truffa e infedeltà nella gestione pubblica, come riportato dalla Sonntagszeitung.

In particolare, Swissmint avrebbe deliberatamente manipolato il suo shop online. Secondo il domenicale, 27 commercianti ufficialmente favoriti da Swissmint e alcuni altri, che hanno potuto fare offerte per il Vreneli d’oro nonostante il sovraccarico del sito web, ne hanno beneficiato.

Numerosi Vreneli d’oro commemorativi sono ora disponibili sulla piattaforma di vendita Ricardo – a prezzi che vanno dai 10’000 ai 36’000 franchi.

L’MPC ha confermato all’agenzia Keystone-ATS, di aver ricevuto una denuncia penale in merito. Questa sarà ora esaminata secondo la procedura abituale.

Anche la Delegazione delle finanze delle Camere federali (DelFin) è stata coinvolta: il presidente e consigliere nazionale Lars Guggisberg (UDC/BE) ha confermato oggi che l’incidente sarà discusso nella prossima riunione della DelFin. “E ho dato ordine di richiedere una presa di posizione al dipartimento responsabile”, ha detto Guggisberg a Kestone-ATS.

Swissmint dipende dal Dipartimento federale delle finanze (DFF). Al momento il DFF “non è a conoscenza di questa denuncia penale”, ha dichiarato in risposta a una richiesta di informazioni.

“Le affermazioni contenute nell’articolo secondo le quali lo shop online sarebbe stato deliberatamente manipolato, così come le accuse di truffa e infedeltà nella gestione pubblica, sono accuse gravi che respingiamo fermamente. Non abbiamo prove di questo tipo”, ha aggiunto il DFF.

Nonostante le misure adottate, l’infrastruttura informatica era sovraccarica a causa dell’elevato numero di visitatori. Il motivo per cui il sito web e lo shop di Swissmint sono “collassati” è ancora in fase di analisi, ha sottolineato il dipartimento. Verrà esaminata anche la concezione del processo di vendita, ad esempio per verificare se una procedura di assegnazione alternativa sia preferibile alla vendita sul web.

Accuse simili in passato

Nel 2022, accuse simili erano state mosse a Swissmint, in quell’occasione in merito alle monete di platino in edizione limitata. “Ciò dimostra semplicemente che forse non abbiamo tratto le dovute conclusioni dagli errori commessi la prima volta”, ha affermato il presidente del DelFin Lars Guggisberg. A suo avviso, la prima cosa da fare ora è chiarire la ragione dei problemi incontrati durante questa vendita.

Secondo il DFF, durante l’asta online del 1° luglio non sono state acquistate monete speciali da parte di dipendenti dell’Amministrazione federale delle finanze. Al momento della vendita del 2022, quattro dipendenti di Swissmint, tra cui il suo direttore, avevano avuto accesso alle monete.