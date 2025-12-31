Moutier festeggia il suo passaggio al Giura

Keystone-SDA

Dopo decenni di accese discussioni e polemiche, lo storico momento è giunto: Moutier, con i suoi 7300 abitanti, allo scoccare di mezzanotte passa dal Canton Berna al Giura. Un banchetto, un corteo, torce e uno spettacolo di suoni e luci accompagneranno il cambiamento.

(Keystone-ATS) Diverse migliaia di persone sono attese per partecipare alla “Nuit pour l’histoire” (Notte per la storia), lo slogan che gli organizzatori hanno scelto per celebrare il passaggio cantonale, che avviene a quasi cinque anni dal voto popolare.

A dare il La sarà un momento ufficiale alle 16:45 davanti al Municipio, in presenza di rappresentanti delle autorità municipali, del governo giurassiano e del comitato Moutier Ville jurassienne. Seguirà un banchetto con oltre 1200 presenti.

Spettacolo di suoni e luci

Un corteo con torce partirà poi alle 22:30 per attraversare le vie del centro città, dove uno spettacolo di suoni e luci accompagnerà gli ultimi istanti di Moutier quale realtà bernese. Lo spettacolare evento è stato concepito come un omaggio alla storia e al cammino percorso per arrivare al tanto agognato cambio di cantone.

Sicuramente la folla parteciperà al conto alla rovescia per poi festeggiare il nuovo anno assieme all’abbraccio del nuovo cantone. Per i più nottambuli, si potrà ballare grazie alla musica proposta dai DJ. Gli esercizi pubblici possono restare aperti tutta la notte.

Niente antiseparatisti

Anche se tutta la popolazione di Moutier è invitata a partecipare alla manifestazione, pensata per essere più una festa che un evento politico, è poco probabile che gli antiseparatisti si uniscano ai bagordi. Per una parte degli oppositori, lo scoccare della mezzanotte verrà vissuto come una sorta di lutto per l’addio al canton Berna.