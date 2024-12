Mosca conferma: “Assad si è dimesso e ha lasciato la Siria”

Keystone-SDA

Il ministero degli esteri russo ha confermato che Bashar al Assad ha lasciato la Siria dopo essersi dimesso da presidente.

(Keystone-ATS) Lo stesso ministero afferma che le basi militari russe in Siria sono in massima allerta, ma al momento non vi è alcun pericolo serio per esse.

“A seguito dei negoziati tra Assad e alcuni partecipanti al conflitto armato sul territorio della Siria, Assad ha deciso di lasciare la carica presidenziale e ha lasciato il pPaese, dando istruzioni per effettuare pacificamente il trasferimento del potere”, si legge in un comunicato del ministero degli esteri russo. “La Russia non ha partecipato a questi negoziati”, si sottolinea nella nota.

La diplomazia russa lancia anche “un appello a tutte le parti coinvolte (in Siria) affinché rinuncino all’uso della violenza e risolvano tutte le questioni di governo attraverso mezzi politici”. A tal fine, “la Federazione Russa è in contatto con tutti i gruppi dell’opposizione siriana”. Mosca chiede quindi all’Onu di “organizzare urgentemente una conferenza inter-siriana per negoziati inclusivi a Ginevra”. “Allo stesso tempo, vengono adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei nostri cittadini in Siria”, conclude il ministero degli esteri russo.

Nel frattempo i leader religiosi della comunità alawita in Siria, alla quale appartiene il deposto presidente, hanno pubblicato una dichiarazione ufficiale in cui affermano il loro impegno per la pace e la stabilità del popolo siriano.

Nella dichiarazione, sottolineano la loro ferma opposizione a qualsiasi forma di violenza o uso delle armi contro i cittadini siriani. Inoltre, hanno fatto appello a tutte le parti coinvolte nel conflitto affinché avviino un dialogo che possa servire gli interessi del popolo siriano.