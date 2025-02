Mosca attacca Mattarella, da lui parole “blasfeme”

Parole "blasfeme". Deflagra nel primo pomeriggio come una bomba - a scoppio ritardato di ben 10 giorni - una durissima presa di posizione della Russia contro il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.

(Keystone-ATS) Veicolata attraverso la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, la pietra dello scandalo per i vertici russi è stato un complesso discorso sui nuovi equilibri mondiali pronunciato da Sergio Mattarella a Marsiglia dove lo scorso 5 febbraio ha ricevuto una laurea honoris causa.

“Anziché cooperazione, a prevalere fu il criterio della dominazione. E furono guerre di conquista. Fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa. L’odierna aggressione russa all’Ucraina è di questa natura”: furono queste le parole del capo dello Stato, peraltro inquadrate in un ben più ampio ragionamento sul fallimento della “politica di appeasement” che precedette la seconda guerra mondiale, oggi messe nel mirino del governo russo.

“Paralleli storici oltraggiosi”

Al limite dell’insulto personale la replica di Zakharova che, rispondendo ad una domanda, ha scandito: “Mattarella ha fatto paralleli storici oltraggiosi e palesemente falsi tra la Federazione Russa e con la Germania nazista” definendoli “analogie criminali”. Ma non solo, la portavoce della diplomazia russa ha alluso ad una colpevole dimenticanza di Mattarella omettendo di ricordare “da quale parte stava l’Italia durante la Seconda guerra mondiale”, cioè con il nazifascismo.

Dal Quirinale filtra solo il silenzio ed un garbato invito a rileggersi l’intero discorso di Marsiglia: il presidente è “sereno, fa sapere il suo staff. Certamente la ‘lectio magistralis’ all’università di Marsiglia vola molto più in alto della singola frase che ha così tanto irritato i vertici russi. Ma mai, si sottolinea, emerge un accostamento tra Hitler e Putin, al limite è chiaro il riferimento alle ‘guerre di conquista’ di oggi con quelle che portarono alla seconda guerra mondiale.

Unanime e bipartisan la reazione dei partiti all’attacco politico della Russia al presidente considerato da tutti “inaccettabile ed inopportuno”. Una presa di posizione molto netta è venuta da palazzo Chigi: “gli insulti della portavoce del Ministero degli Esteri russo, che ha definito “invenzioni blasfeme” le parole del Presidente offendono l’intera Nazione italiana, che il Capo dello Stato rappresenta. Esprimo la mia piena solidarietà, così come quella dell’intero Governo, al Presidente Mattarella, che da sempre sostiene con fermezza la condanna dell’aggressione perpetrata ai danni dell’Ucraina”.

La premier conferma linea di sostegno all’Ucraina

Le parole della premier Giorgia Meloni fanno da ombrello ad alcuni rumours che si erano diffusi rispetto al silenzio della Lega e confermano la linea di politica estera dell’Italia a sostegno dell’Ucraina. In effetti tra le dichiarazioni dei big della politica si nota l’assenza del vicepremier Matteo Salvini. La Lega lascia parlare il vicepresidente della commissione Esteri della Camera, Paolo Formentini, con una stringata dichiarazione in puro stile sovranista: “La Lega, da sempre in difesa della sovranità nazionale, esprime solidarietà al presidente”.

Per il resto il sistema politico ha fatto quadrato e le reazioni a difesa del capo dello Stato sono state decise ed omogenee. Il primo a replicare è stato naturalmente il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha respinto “le parole offensive giunte da Mosca”. Poi i presidenti di Camera e Senato che hanno giudicato “inopportune e fuori luogo” le parole piovute da Mosca che invece dimostrano il suo “forte impegno per la pace e per i principi di libertà e democrazia”.

Quindi, a pioggia tutti i leader politici, a partire da Giuseppe Conte (“intollerabili attacchi”) e da Elly Schlein che ha sottolineato quanto “la comunità democratica si riconosca pienamente nelle parole e nell’azione del Capo dello Stato, custode della Costituzione e della democrazia”.