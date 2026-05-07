Mosca: tregua 8 e 9 maggio sostenuta da Trump

Keystone-SDA

L'iniziativa russa per un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio, anniversario della vittoria sul nazifascismo, è sostenuta dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ma ha scatenato una reazione "nervosa e isterica" a Kiev.

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(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato in un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

“Questa iniziativa, che è stata sostenuta dal presidente degli Stati Uniti durante la telefonata del 29 aprile con il presidente russo, ha scatenato una reazione nervosa e isterica in via Bankova”, ha osservato Zakharova, riferendosi al quartiere di Kiev dove hanno sede le principali istituzioni.

La portavoce del ministero degli Esteri russo ha attribuito l’annuncio di un cessate il fuoco per il 5-6 maggio da parte del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, alla “situazione davvero drammatica in cui versano le forze armate ucraine al fronte”. “Dopo la dichiarazione del ministero della Difesa russo sulla sua disponibilità a reprimere con fermezza qualsiasi provocazione armata da parte del regime di Kiev, Zelensky ha annunciato frettolosamente, o tentato di annunciare, l’inizio di una sorta di cessate il fuoco nella notte tra il 5 e il 6 maggio”.

“Vorrei inoltre sottolineare che le Forze Armate russe continueranno a reprimere con fermezza qualsiasi provocazione armata da parte del regime di Kiev”, ha affermato la diplomatica, sottolineando che, come dichiarato dal ministero della Difesa il 4 maggio, per Kiev ci saranno conseguenze in caso di violazione della tregua.