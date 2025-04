Mosca: riconquistato penultimo villaggio del Kursk

Keystone-SDA

La Russia ha dichiarato di aver riconquistato il penultimo villaggio ancora sotto il controllo ucraino nella sua regione di confine di Kursk, dove le forze di Kiev hanno lanciato un'offensiva ad agosto scorso perdendo tuttavia terreno nelle ultime settimane.

(Keystone-ATS) “Durante le operazioni offensive, unità del Gruppo Truppe Settentrionali hanno liberato il villaggio di Oleshnya”, ha dichiarato il ministero della Difesa russo su Telegram. Ora solo un altro villaggio, Gornal, rimane sotto il controllo ucraino.

Intanto, il ministero della Difesa ucraino ha smentito le notizie secondo cui Kiev sarebbe d’accordo “al 90%” con il piano di pace di Trump presentato a Parigi, come sostenuto dal New York Post citando fonti Usa. In una dichiarazione a Sky News, il ministero ucraino ha affermato di “non prendere decisioni politiche”, e pertanto di non poter effettuare “valutazioni percentuali”.

Sempre oggi, stando al Wall Street Journal gli Stati Uniti avrebbero condiviso il 17 di aprile a Parigi una bozza di piano per il monitoraggio di un potenziale cessate il fuoco in Ucraina con funzionari europei e ucraini.