Mosca: per un accordo Kiev deve rinunciare alla Nato

Keystone-SDA

La rinuncia dell'Ucraina ad entrare nella Nato è per la Russia un "elemento chiave" per raggiungere un accordo per mettere fine al conflitto. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri di Mosca, Alexander Grushko.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Per noi – ha affermato Grushko in un’intervista con la televisione Rossiya 24 ripresa dall’agenzia Interfax – questo è un elemento chiave di un possibile accordo sul conflitto ucraino, è un elemento legato all’eliminazione delle cause alla base del conflitto”. Il vice ministro ha aggiunto che quindi Mosca insisterà per avere “garanzie legali ferree che escludano ogni forma di appartenenza dell’Ucraina alla Nato”.