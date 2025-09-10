La televisione svizzera per l’Italia

Mosca: attacco a Doha viola Carta Nazioni Unite

Il raid israeliano condotto ieri su Doha rappresenta "una violazione della sovranità" del Qatar e una minaccia agli sforzi in corso per arrivare a una pace in Medio Oriente. Lo si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri russo.

(Keystone-ATS) “La Russia considera quanto accaduto una grave violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, una violazione della sovranità e dell’integrità territoriale di uno Stato indipendente, un passo che porta a un’ulteriore escalation e destabilizzazione della situazione in Medio Oriente”, ha affermato Mosca. “Tali metodi di lotta contro coloro che Israele considera suoi nemici e oppositori meritano la più ferma condanna”, si legge nella comunicato.

Disapprovazione arriva anche dalla Cina: Pechino ha dichiarato di “condannare fermamente” gli attacchi israeliani effettuati a Doha, capitale del Qatar, contro funzionari di Hamas. “La Cina condanna fermamente l’attacco di ieri nella capitale del Qatar e si oppone fermamente alla violazione da parte di Israele della sovranità e della sicurezza nazionale del Qatar”, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian durante una conferenza stampa.

