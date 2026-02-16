Mosca, regime Kiev è cellula terroristica internazionale neonazista

Il regime di Kiev ha raggiunto il livello di una cellula terroristica internazionale con tendenze neonaziste. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, riferisce l'agenzia russa Ria Novosti.

(Keystone-ATS) “Ho una domanda per le decine di migliaia di esperti mondiali di terrorismo internazionale: dove siete tutti? Perché non c’è stata una tavola rotonda o una sessione alla Conferenza di Monaco su come il regime di Kiev sia passato da regime fantoccio che giocava a fare democrazia a cellula terroristica internazionale con caratteristiche uniche, ovvero una vena neonazista?”, ha detto in tv.

Dal canto suo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che il mondo ha già raggiunto il più grande compromesso nei confronti della Russia, poiché “il dittatore russo Vladimir Putin e il suo entourage sono ancora in libertà”. Lo scrive la Ucrainska Pravda, riprendendo una intervista a Politico del leader di Kiev.

“Da parte americana, dal presidente Trump, ci sono segnali che indicano che è giunto il momento dei compromessi, che si possono fare alcuni passi avanti – ha detto Zelensky – “Abbiamo fatto molti compromessi. Putin e i suoi amici non sono in prigione. Questo è il più grande compromesso che il mondo abbia mai fatto”. Zelensky ha anche affermato che Trump aveva proposto un cessate il fuoco e una sospensione temporanea della guerra. L’Ucraina ha accettato un cessate il fuoco incondizionato, ma Putin ha rifiutato, ha aggiunto.

Secondo Zelensky, questa situazione continuerà finché non verrà esercitata una vera pressione sul leader del Cremlino. “Certo, rifiuterà… oggi per un motivo, domani per un altro, e così via. Dobbiamo fare pressione su di lui… Putin fermerà questa guerra se gli verrà fatta una pressione reale”, ha detto il presidente.

Da parte sua, Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, afferma che sono “circa 500” gli edifici residenziali della capitale ucraina al momento senza riscaldamento a seguito di un raid delle truppe russe dello scorso 12 febbraio: lo riporta l’agenzia Ukrinform. Secondo Klitschko, 2.600 abitazioni erano rimaste senza riscaldamento dopo il raid e gli operatori dei servizi pubblici hanno ripristinato il servizio in 2.100 di esse.

Intanto, la questione del cessate il fuoco energetico sarà sollevata durante i colloqui di pace ucraini a Ginevra, ha riferito alla Tass una fonte occidentale.

Il primo ciclo di consultazioni trilaterali sulla sicurezza tra Russia, Ucraina e Stati Uniti si è svolto il 23 e 24 gennaio ad Abu Dhabi. Il secondo ciclo di colloqui trilaterali si è svolto il 4 e 5 febbraio. Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha annunciato che il prossimo ciclo di negoziati sulla risoluzione ucraina si svolgerà anch’esso in formato trilaterale russo-americano-ucraino il 17 e 18 febbraio a Ginevra. La delegazione russa sarà guidata dall’assistente del Presidente Vladimir Medinsky.