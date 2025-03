Mosca, abbattuti nella notte 337 droni ucraini

Keystone-SDA

La Russia ha abbattuto 337 droni ucraini nella notte in diverse zone, tra cui 91 nella regione di Mosca. Lo ha affermato in una nota il ministero della Difesa russo.

(Keystone-ATS) Secondo l’agenzia di stampa Interfax, che cita il governatore della regione di Mosca Andrey Vorobyov, almeno due persone sono morte nei raid, un 50enne e un 38enne.

Si tratta dell’attacco più significativo contro il territorio russo dall’inizio dell’offensiva lanciata nel febbraio 2022 contro l’Ucraina. Gli attacchi hanno interessato soprattutto la regione di Mosca e la regione di Kursk, al confine con l’Ucraina, dove, secondo il comunicato stampa, sono stati abbattuti 126 droni.

Kiev ha in seguito affermato che l’attacco deve “incentivare” il presidente russo Vladimir Putin ad accettare la tregua aerea, proposta che la delegazione ucraina avanzerà oggi in mattinata nell’ambito dei colloqui con quella americana, capitanata dal segretario di Stato Marco Rubio, previsti a Gedda, in Arabia Saudita.

A causa del raid, per sicurezza sono state introdotte restrizioni temporanee ai voli negli aeroporti moscoviti di Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo e Zhukovsky e in quelli di Nizhny Novgorod e Yaroslavl, nel frattempo revocate.

Attacchi con droni sono stati segnalati anche da parte ucraina. Il capo della regione di Odessa Oleg Kiper, citato da Rbc Ukraina, ha parlato di diversi incendi, anche in un palazzo. Ma, stando al resoconto fornito dall’Aeronautica militare di Kiev, velivoli senza pilota sono stati intercettati anche nelle regioni di Kharkiv, Poltava, Sumy, Chernigov, Kiev, Zhytomyr, Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia e Kherson.

In totale, le forze russe hanno usato 126 droni di vario tipo. È stato pure scagliato un missile balistico Iskander-M, che è stato distrutto.