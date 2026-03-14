Morto poliedrico artista bernese Timmermahn

Keystone-SDA

Il pittore, poeta, narratore, musicista, cabarettista e autore teatrale bernese Timmermahn è morto la scorsa notte all'età di 83 anni. Aveva vissuto in Ticino negli anni '70 e '80.

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(Keystone-ATS) La notizia, pubblicata dai giornali bernesi del gruppo Tamedia, è stata confermata alla Keystone-ATS dall’agenzia dell’artista Kathamusic GmbH.

Peter Klein, in arte Timmermahn, era nato nel 1942 a Losanna ma aveva poi trascorso la gioventù a Berna, dove dal 1959 al 1963 aveva seguito una formazione come decoratore di vetrine. Dopo l’apprendistato, aveva lavorato come pittore teatrale presso lo Stadttheater della capitale. Nel 1968 si era sposato con la soprano Irene Weiss, con la quale aveva vissuto dal 1968 al 1977 a Tremona (TI).

Dopo essersi separato da Weiss, nel 1980 si era unito in matrimonio con Sandra Mamie. L’anno dopo era stato segnato da un grave incidente automobilistico che lo aveva costretto su una sedia a rotelle per un lungo periodo. Dal 1984 al 1992 era tornato in Ticino, a Lumino.

Nel 1989 e nel 1994 aveva realizzato mostre di successo alla Galleria Andy Jllien di Zurigo. Gli anni successivi – il periodo dello Sturm und Drang – erano stati turbolenti e difficili, nei quali si era separato temporaneamente dalla moglie Sandra.

Nel 2011, in occasione di una mostra a Burgdorf (BE), Timmermahn era stato descritto come “instancabile esploratore dell’Assurdistan del quotidiano”. A Berna e non solo era noto soprattutto come narratore di fiabe stravaganti e bizzarre, ma anche come pittore e come creatore di manifesti, tra cui quello del carnevale bernese del 2004.

Sul suo sito web Timmermahn scriveva di amare i pezzi teatrali assurdi, surreali, stravaganti, fantastici, grotteschi, esagerati, singolari e bizzarri.

Per molti anni si era esibito nella formazione “Timmermahn & Los Hobos”. Nel 2023 il poliedrico artista aveva attirato l’attenzione anche con un’enorme pittura realizzata su un silo per foraggi alto 45 metri a Rothenburg, nel canton Lucerna.