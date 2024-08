Morto Phil Donahue, inventò il talk tv con domande dal pubblico

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Addio a Phil Donahue, presentatore tivù che reinventò il talk show con la partecipazione attiva del pubblico. Lo scrive il New York Times citando un rappresentante della famiglia. Donahue è morto nella sua casa a New York, aveva 88 anni.

Per circa 30 anni, dal 1967, è stato alla guida del Phil Donahue Show. All’epoca aveva solo 29 anni ma già si apprestava a diventare il re dei talk show pomeridiani.

Il format iniziale era quello con il presentatore, il pubblico e un singolo argomento di cui parlare. Durante gli intervalli pubblicitari si rese conto che dall’audience a volte arrivavano domande e anche molto più interessanti delle sue. Decise così di aprire alla partecipazione attiva passando da una fila e l’altra con un microfono. Coinvolse anche il pubblico da casa con le telefonate in studio. Era arrivata quella che fu ribattezzata la ‘Electronic democracy’.

Nel suo show nessun argomento era off limit, come prima ospite ebbe Madalyn Murray O’Hair, all’epoca la più famosa e malvista ateista d’America. Donahue fu anche tra i primi a parlare di Aids agli inizi degli anni ’80 oltre ad essere il primo giornalista occidentale ad andare a Chernobyl, in Ucraina, dopo l’incidente nucleare del 1986. Spesso si parlava anche di argomenti sessuali.

Nel novembre del 1993 fu inserito nella Television Hall of Fame mentre nel 2002 fu eletto come la 42/a miglior star della televisione di tutti i tempi da TV Guide.