Morto Perry Archangelo Bamonte, storico chitarrista dei Cure

Keystone-SDA

Perry Archangelo Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei Cure, è morto all'età di 65 anni. Lo annuncia la stessa band sul suo sito web ufficiale, precisando che il musicista si è spento dopo una breve malattia durante le vacanze di Natale.

1 minuto

(Keystone-ATS) “È con enorme tristezza che annunciamo la morte del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte, che è venuto a mancare a casa dopo una breve malattia – si legge nel sito -. Silenzioso, intenso, intuitivo, costante ed estremamente creativo, Teddy è stato una parte vitale della storia dei Cure. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia. Ci mancherà molto”.