Morto l’attore Udo Kier, è stato Frankenstein, Dracula e Hitler

Keystone-SDA

L'attore tedesco Udo Kier, icona di culto che ha collaborato con personaggi come Andy Warhol a Lars von Trier a Madonna, è morto domenica mattina a Palm Springs, all’età di 81 anni. La notizia della morte è stata data dal suo compagno, l'artista Delbert McBride.

3 minuti

(Keystone-ATS) Tra gli oltre 200 film in cui è apparso, quelli più celebri sono frutto delle collaborazioni con Warhol. Kier ha interpretato i suoi ruoli più importanti in ‘Frankenstein’ del 1973 e ‘Dracula di sangue’ del 1974. Entrambi diretti da Paul Morrissey e prodotti da Warhol, i film sono rivisitazioni sovversive e sensuali dei classici mostri hollywoodiani, con Kier che offre un’interpretazione inquietante ma comicamente inetta dei personaggi principali.

Quei due film resero famoso Kier, che trascorse i successivi vent’anni lavorando in Europa e collaborando con lo sceneggiatore e regista Rainer Werner Fassbinder a film come “La moglie del capostazione”, “La terza generazione” e “Lili Marleen”. Poi, al Festival di Berlino, Kier incontrò il futuro regista due volte candidato all’Oscar Gus Van Sant, a cui Kier attribuisce il merito di avergli procurato un permesso di lavoro americano.

Udo Kier, all’anagrafe Udo Kierspe, era nato a Colonia, in Germania, in un ospedale bombardato dalle forze alleate. Si era trasferito a Londra a 18 anni dopo aver incontrato Fassbinder in un bar. “Mi piaceva l’attenzione, per questo sono diventato attore”, aveva confessato a ‘Variety’ in un’intervista del 2024. Dopo aver lavorato tra l’Europa e gli Stati Uniti per molti decenni, Kier si era stabilito tra Los Angeles e Palm Springs, coltivando i suoi interessi per l’arte, l’architettura e il collezionismo.

Nel 1991, Van Sant presentò Kier al pubblico americano con il suo dramma di formazione ‘Belli e dannati’, liberamente ispirato all”Enrico IV’ di Shakespeare. Kier recitò in un ruolo secondario al fianco di River Phoenix e Keanu Reeves. Più o meno nello stesso periodo, Kier iniziò la sua collaborazione che durò tutta la vita con Lars von Trier. Tra le loro collaborazioni cinematografiche figurano ‘Le onde del destino’, ‘Dancer in the Dark’, ‘Dogville’, ‘Melancholia’ e ‘Nymphomaniac: Vol. II’.

Gli anni ’90 hanno visto Kier anche in diversi ruoli secondari in importanti produzioni hollywoodiane, come ‘Ace Ventura: l’acchiappanimali’, ‘Armageddon’ e ‘Blade’. È apparso anche nel celebre libro erotico di Madonna ‘Sex’ nel 1992, e nei suoi video musicali per ‘Erotica’ e ‘Deeper and Deeper’ dal suo album ‘Erotica’.

Kier ha interpretato in diverse occasioni anche Adolf Hitler, in particolare nel film del 2022 “Il mio vicino Adolf” (My neighbor, Adolf). Il film, che narra di un sopravvissuto all’Olocauso che si convince che il proprio vicino sia Hitler, è stato presentato al Locarno Film Festival con una proiezione in Piazza Grande.