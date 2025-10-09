Morto l’attore Paolo Bonacelli, ha attraversato storia del cinema

Keystone-SDA

È morto ieri sera a Roma, all'Ospedale San Filippo Neri, Paolo Bonacelli, attore che ha attraversato la storia del cinema italiano ed era volto noto della tv, oltre grande interprete a teatro. Era nato il 28 febbraio del 1937 a Civita Castellana, aveva quindi 88 anni.

(Keystone-ATS) Ne dà notizia la moglie Cecilia Zingaro. I suoi tantissimi film vanno da Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pasolini, grazie al quale vinse la Targa Mario Gromo, passando per Mauro Bolognini, Francesco Rosi, Michelangelo Antonioni, Massimo Troisi, Liliana Cavani, fino a Johnny Stecchino di Roberto Benigni, con cui si vinse il Ciak d’oro ed il Nastro d’argento.