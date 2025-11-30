Morto il fondatore di Dignitas Ludwig A. Minelli

Keystone-SDA

Il fondatore di Dignitas Ludwig A. Minelli è morto ieri poco prima del suo 93esimo compleanno tramite un suicidio assistito.

(Keystone-ATS) Dignitas, attiva proprio nel campo del suicidio assistito, ha comunicato il decesso oggi, sottolineando come il fondatore abbia deciso di lasciare questo mondo “in maniera autodeterminata”.

Minelli ha fondato Dignitas nel 1998. Il giurista si è impegnato per decenni per l’organizzazione e in questo contesto ha dovuto frequentare diverse aule di tribunale.