Morto Ike Turner Jr., figlio di Tina e Ike Turner

Keystone-SDA

Ike Turner Jr., produttore musicale vincitore di un Grammy e figlio della leggendaria coppia musicale Tina e Ike Turner, è morto all'età di 67 anni.

(Keystone-ATS) La notizia è stata confermata dalla nipote di Tina, Jacqueline Bullock, che ha dichiarato a Tmz, sito internet di notizie di Hollywood, che Turner Jr. è deceduto sabato 4 ottobre in un ospedale di Los Angeles per un’insufficienza renale. Secondo Bullock, la salute di Ike Jr. era compromessa da tempo: soffriva di problemi cardiaci da anni e aveva recentemente subito un ictus.

In una dichiarazione rilasciata anche al “New York Post”, Bullock ha voluto ricordarlo con parole affettuose: “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di mio cugino, Ike Turner Jr. ‘Junior’ era per me più di un cugino: era un fratello. Siamo cresciuti insieme nella stessa celebre famiglia. Sin da piccolo, i suoi talenti erano evidenti: non c’era strumento che non volesse suonare. Amava in particolare la batteria, ma sua madre Tina gli chiedeva di smontare la batteria dopo ogni prova. Così, col tempo, si è avvicinato maggiormente alle tastiere”.

Ike Turner Jr. era nato nel 1958 da Ike Turner e dalla sua ex moglie Lorraine Taylor. Venne adottato successivamente da Tina Turner, che lo crebbe come suo figlio insieme al fratello Michael. Nel corso della sua carriera, Ike Jr. ha contribuito a portare avanti l’eredità musicale della famiglia, lavorando presso i Bolic Sound Studios, fondati dal padre, e affermandosi come ingegnere del suono.

Nel 2007 ha vinto un Grammy Award per il miglior album blues tradizionale con “Risin’ With the Blues”, disco del padre Ike Turner. Nonostante sia cresciuto all’ombra di due giganti della musica, Ike Jr. ha saputo ritagliarsi uno spazio proprio nell’industria discografica, lavorando dietro le quinte con dedizione e talento.

Anche la cognata, Afida Turner, ha voluto ricordarlo con un post su Instagram: “Riposa in pace Ike Jr.: sei stato un cognato meraviglioso. Sono felice di aver parlato con te al telefono prima che te ne andassi. Ti voglio bene. Rip”.

Ike Turner Jr. è il terzo membro della famiglia Turner a scomparire nell’arco di pochi anni. Il padre, Ike Sr., è morto nel 2007; la madre adottiva, Tina Turner, si è spenta nel maggio 2023 in Svizzera; e il fratello Ronnie è morto nel 2022.

La notizia della sua morte ha scosso i fan della dinastia Turner, che sui social continuano a ricordare ‘Junior’ come una figura riservata ma fondamentale nel mantenere viva la tradizione musicale della sua famiglia.