Morto Glen Hansard, il cantautore premio Oscar aveva 56 anni

Keystone-SDA

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Addio a Glen Hansard. Il cantautore irlandese premio Oscar e frontman del gruppo rock irlandese The Frames è morto in un incidente in moto nella sua città natale, Dublino.

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(Keystone-ATS) Hansard, 56 anni, diventò celebre vincendo il premio Oscar per la migliore canzone originale, “Falling Slowly”, tratta dal film a basso budget “Once” (uscito nel 2007).

Come riporta la Bbc, la polizia sta cercando testimoni in seguito all’incidente stradale che ha coinvolto un solo veicolo e che si è verificato sulla Lower Road a Lucan, a ovest di Dublino.