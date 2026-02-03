Morto designer franco-svizzero Jean Widmer

Keystone-SDA

Il designer e grafico franco-svizzero Jean Widmer è morto all'età di 96 anni, ha reso noto il Centre Pompidou di Parigi. Widmer è stato, fra gli altri, autore del celebre logo del Centre Pompidou e progettista della segnaletica delle autostrade francesi.

(Keystone-ATS) Widmer, nato nel 1929 a Frauenfeld (TG), si è installato a Parigi a metà degli anni 1950 dove, divenuto grafico, ha progettato l’identità di vari luoghi culturali quali il Musée d’Orsay e l’Institut du Monde Arabe.

“Jean Widmer ha trasformato la storia del design grafico e della comunicazione visiva”, ha scritto il Centre Pompidou in una nota.

La più celebre creazione di questo pioniere del minimalismo risale al 1977 quando concepisce il logo dell’appena inaugurato Centre Pompidou: cinque linee nere su sfondo bianco, attraversate da una diagonale che rappresenta i cinque diversi piani dell’edificio e la sua scala mobile.

Questo logo, impiegato dal museo parigino ancora oggi, ha reso noto Widmer in tutto il mondo. “È il logo che ho disegnato più velocemente in tutta la mia carriera, l’avevo già in mente”, aveva spiegato a novembre 2020, stando ad una citazione riportata nella nota.

“Il suo tratto, ispirato all’architettura dell’edificio, simboleggia oggi perfettamente l’apertura, la multidisciplinarità e lo spirito creativo che ci animano. Il suo logo è diventato parte integrante dell’identità del Centre Pompidou”, ha dichiarato Laurent Le Bon, presidente dell’istituzione, citato nel comunicato.

Nel 2017 Widmer è stato insignito del Gran Premio svizzero di design. È stato uno dei primi designer grafici svizzeri nella capitale francese che con i suoi progetti, “nitidi e dai colori precisi, ha fatto da apripista a uno stile completamente nuovo”, aveva indicato la giuria nell’elogio.