Morto Clem Burke, storico batterista dei Blondie

È scomparso Clem Burke, batterista dei Blondie, gruppo statunitense New Wave fondato Debbie Harry e Chris Stein. Aveva 70 anni ed era malato di cancro: L'annuncio della morte è stato dato dalla band sui social media.

(Keystone-ATS) “È con profonda tristezza che diamo la notizia della morte del nostro amato amico e compagno di gruppo, Clem Burke, dopo aver combattuto con il cancro – si legge nel post -. Clem non era sono un batterista, era il cuore pulsante dei Blondie. Il suo talento, la sua energia e la sua passione per la musica sono stati unici e il suo contributo al nostro sound e successo è incommensurabile”.

Nativo del New Jersey, Burke fu reclutato da Stein e Harry quando formarono per la prima volta i Blondie. Vi rimase per tutta la prima parte della loro carriera e nella riunione verso la fine degli anni novanta.

Quando negli anni ’80 il gruppo si sciolse, il musicista suonò per Chequered Past, The Romantics, Pete Townshend, Bob Dylan, Eurythmics, Dramarama, Iggy Pop, Joan Jett e molti altri. Sotto il nome di Elvis Ramone, suonò nei Ramones come batterista per due concerti.

La sua ultima attività musicale risale al 2004 e 2005 quando fece un tour con Nancy Sinatra, primogenita di Frank Sinatra.