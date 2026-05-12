Morto cardinale svizzero Tscherrig, era fra votanti elezione Papa

Keystone-SDA

È morto oggi, improvvisamente, all'età di 79 anni, il cardinale svizzero Paul Emil Tscherrig, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. Lo rende noto il portale cath.ch.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’8 maggio dello scorso anno il vallesano Tscherrig – assieme all’altro cardinale svizzero Kurt Koch – ha fatto parte dei 133 votanti nell’elezione del nuovo Papa Leone XIV.

E proprio Prevost oggi ha voluto rendere omaggio al cardinale elvetico defunto: “Desidero esprimere le mie sentite condoglianze a tutti i familiari come pure alla comunità di Sion. Penso con animo grato al suo fedele servizio come rappresentante pontificio in diversi Paesi e poi come membro di alcuni dicasteri della Santa Sede. In tutti gli incarichi a lui affidati, il compianto porporato ha generosamente agito, testimoniando amore alla Chiesa e al Successore di Pietro”, ha sottolineato il Pontefice in un telegramma di cordoglio.

Anche la Conferenza dei vescovi svizzeri ha reso omaggio alla figura del cardinale Tscherrig. In una nota odierna, la CVS ha indicato di aver “appreso con profondo cordoglio la notizia dell’improvvisa scomparsa del cardinale Emil Paul Tscherrig” e ha espresso le proprie condoglianze ai suoi familiari, alla diocesi di Sion e a “tutti coloro che hanno condiviso con lui il suo ministero”.

Stando a cath.ch, Tscherrig è nato il 3 febbraio 1947 a Unterems (circondario di Leuk), nell’Alto Vallese. Ordinato sacerdote l’11 aprile 1974 e incardinato nella diocesi di Sion, padre Tscherrig chiese allora al suo vescovo di poter studiare le questioni morali che agitavano la sua generazione, ma alla fine fu mandato a conseguire un dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Molto presto, già nel 1978, viene chiamato a entrare nel servizio diplomatico della Santa Sede. In particolare, ha lavorato alla preparazione dei viaggi diplomatici di Papa Giovanni Paolo II, dal 1985 al 1996.

Tscherrig è stato creato cardinale il 30 settembre 2023, da Papa Francesco. È stato, inoltre, il primo non italiano a essere nominato nunzio apostolico per l’Italia e San Marino. Con la sua scomparsa il cardinale Koch, prefetto del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, rimane l’unico cardinale elettore svizzero.