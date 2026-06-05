Morto Anthony Head, l’attore della serie Buffy l’ammazzavampiri

Keystone-SDA

Anthony Head, l'attore britannico famoso per il ruolo di Rupert Giles nella serie televisiva 'Buffy l'ammazzavampiri', è morto a 72 anni.

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(Keystone-ATS) “È deceduto serenamente per complicazioni dovute a una polmonite, circondato dalla sua famiglia” hanno annunciato le figlie Emily e Daisy in un comunicato diffuso dalla Bbc. “È stato e sarà sempre un onore essere sue figlie” hanno sottolineato.

Nato a Londra il 20 febbraio 1954, figlio di Seafield Head, regista di documentari e fondatore della Verity Films e dell’attrice Helen Shingler, Anthony Head ha debuttato nel musical Godspell grazie al quale ha ottenuto altre parti in televisione sia sulla BBC che su Itv.