Morto a 97 in Usa Tom Lehrer, matematico e cantautore umoristico

Keystone-SDA

Tom Lehrer, matematico, comico e pianista le cui canzoni umoristiche lo hanno reso musicista e personaggio fra i più amati d'America degli anni '50 e '60, è morto domenica all'età di 97 anni, secondo quanto riportato dai media statunitensi.

2 minuti

(Keystone-ATS) È deceduto sabato nella sua casa di Cambridge, vicino a Boston, ha dichiarato l’amico David Herder, secondo quanto riportato dal New York Times.

Lehrer era divenuto celebre come showman per le sue canzoni umoristiche e satiriche, accompagnate da una straordinaria padronanza del pianoforte che rifletteva il suo amore per le melodie orecchiabili dei musical di Broadway, a volte rese un po’ bislacche.

Bambino prodigio, nato il 9 aprile 1928 da una famiglia di ebrei laici, Lehrer crebbe nell’Upper East Side di Manhattan, a New York. Entrò ad Harvard all’età di 15 anni, laureandosi tre anni dopo con lode in matematica: materia che Insegnò al Massachusetts Institute of Technology (Mit), a Harvard, al Wellesley College e all’Università della California, Santa Cruz.

Anticipando i suoi tempi su temi come l’inquinamento e la proliferazione nucleare, Lehrer è diventato noto per il suo umorismo caustico e le sue rime bizzarre. Caustico e cinico il suo spirito anche su argomenti come l’omicidio, i conflitti coniugali, la chimica e la sua avversione per i piccioni.

In “Poisoning Pigeons in the Park” (Avvelenando i piccioni in un parco), uno dei brani più rappresentativi di Lehrer, una coppia si gode il passatempo primaverile di sparare ai piccioni con la stricnina: “Ne basta un pizzico!”. Alcune canzoni erano dei veri e propri moniti, camuffati dal tocco leggero sui tasti del pianoforte e dal tono brioso del cantato, come “Who’s Next” sulle armi nucleari e “Pollution”: “Puoi usare l’ultimo dentifricio alla moda e poi sciacquarti la bocca con i rifiuti industriali”.

Il suo lavoro gli valse l’ammirazione, in tempi moderni, di Daniel Radcliffe, l’attore che interpreta Harry Potter. “Secondo me, Tom Lehrer è l’uomo più intelligente e divertente del XX secolo, ed è una specie di mio eroe”, disse.