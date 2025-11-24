Morto a 81 anni l’attore tedesco Udo Kier

Keystone-SDA

È morto all'età di 81 anni l'attore tedesco Udo Kier. Aveva lavorato con diversi registi non solo in Germania, ma soprattutto ad Hollywood.

(Keystone-ATS) Era nato il 14 ottobre 1944 a Colonia e viveva dal 1991 negli Stati Uniti; nel 2020 aveva ricevuto la propria stella nella Walk of the Stars di Palm Springs.

Celebri le sue collaborazioni con Andy Warhol, che nella prima metà degli anni Settanta lo volle per i suoi film su Frankenstein e Dracula, e con Lars von Trier, ad esempio in Dogville con Nicole Kidmann, Melancholia e Nymphomaniac. Aveva lavorato anche con registi tedeschi come Werner Herzog e Fatih Akin e partecipato a film più commerciali come Blade e Ace Ventura.

Sebbene fosse riservato sulla propria vita privata, aveva espresso la propria omosessualità pubblicamente, in tempi in cui era ancora difficile e a questo proposito aveva detto: “per la mia generazione, le persone che andavano in un bar per omosessuali dovevano guardare, prima di entrare, a destra e sinistra per accertarsi che nessuno li vedesse”.