Morta politica zurighese del PLR Vreni Spoerry, aveva 87 anni

La politica zurighese PLR Vreni Spoerry è morta il 29 maggio all'età di 87 anni. Per 20 anni, prima in Consiglio nazionale e poi nel Consiglio degli Stati, è stata molto influente nella politica finanziaria della Confederazione.

(Keystone-ATS) Il municipale zurighese Filippo Leutenegger ha confermato la morte di Spoerry a nome del PLR cantonale, in seguito a una notizia apparsa oggi sui giornali del gruppo Tamedia. “Piangiamo la perdita di una grande donna liberale che ha fatto molto per la Svizzera”, ha detto interpellato da Keystone-ATS.

Spoerry è stata in Consiglio nazionale dal 1983 al 1996 e poi fino al 2003 in Consiglio degli Stati. Ha iniziato la sua carriera politica nel 1978 come prima donna nell’esecutivo di Horgen (ZH). Nel 1979 è diventata gran consigliera.

Già nell’esecutivo comunale, Spoerry ha assunto la direzione delle finanze e in seguito si è profilata come politica finanziaria a livello nazionale durante il periodo di massimo splendore dei liberali zurighesi.

Fervente sostenitrice dell’economia di mercato, è stata soprannominata “Lady di ferro”, in riferimento a Margaret Thatcher. Membro di lunga data della Camera di commercio di Zurigo, ha ricoperto numerosi incarichi nei consigli di amministrazione, in particolare alla Nestlé.

Ha fatto pure parte del consiglio di amministrazione della defunta Swissair, per la quale è stata accusata e poi assolta nel processo che ha seguito il fallimento della compagnia aerea.