Morta Hanna Sahlfeld-Singer, tra le prime 11 consigliere nazionali
Si è spenta all'età di 81 anni l'ex consigliera nazionale sangallese Hanna Sahlfeld-Singer, esponente storica del PS. Lo si apprende da un necrologio pubblicato sul St. Galler Tagblatt.
(Keystone-ATS) Fu tra le prime undici donne e la prima socialista del suo cantone ad essere elette in Consiglio nazionale nel 1971, pochi mesi dopo l’introduzione del suffragio femminile in Svizzera.
Sahlfeld-Singer, teologa e pastora riformata originaria di Flawil, durante il suo mandato (1971–1975), si distinse come pioniera nella lotta per la parità di genere, i diritti umani e la giustizia sociale. A causa di una norma costituzionale che vietava ai religiosi di sedere in Parlamento, rinunciò al proprio salario di pastora.
Successivamente si trasferì con la propria famiglia in Germania, dove si dedicò all’insegnamento religioso in ambito scolastico. Sahlfeld-Singer è deceduta l’11 ottobre nei pressi di Hannover (D). Il suo impegno nella politica a Berna è stato ricordato nel 2019, quando il Parlamento – in occasione della Giornata internazionale della donna – inaugurò una targa commemorativa in onore delle prime deputate entrate nelle Camere federali.