Morta Bonnie Tyler, la star dalla voce roca che conquisto il mondo

Keystone-SDA

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Bonnie Tyler, nota a milioni di persone come la cantante dalla voce roca autrice del successo degli anni ’80 “Total Eclipse of the Heart”, è morta all'età di 75 anni. Lo si legge sul suo sito internet.

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(Keystone-ATS) La cantante è spirata “inaspettatamente” in un ospedale del Portogallo. Lo scorso maggio era stata indotta in coma farmacologico dopo aver subito un intervento chirurgico d’urgenza all’intestino in Portogallo e, il mese scorso, il suo portavoce aveva dichiarato che era uscita dal coma ma che rimaneva “in condizioni molto gravi e in terapia intensiva”.

La morte è avvenuta nella notte nell’ospedale di Faro, nella regione portoghese dell’Algarve dove l’artista aveva una seconda casa. Dopo il ricovero tutti i suoi concerti erano stati ovviamente cancellati.

La star gallese 75enne era ancora attiva fra tour e palcoscenici e avrebbe dovuto esibirsi quest’anno in Germania e in Austria, oltre che in un festival estivo in Gran Bretagna.

Tyler, all’anagrafe Gaynor Hopkins, era nata nel 1951 nella località gallese di Skewen, radice a cui è sempre rimasta attaccatissima anche dopo aver acquisito fama internazionale. Celebre per la voce graffiante e la vitalità in scena, divenne popolare alla fine degli anni ’70 con brani pop come ‘It’s a Heartache’; fu poi ‘Total Eclipse of the Heart’ a catapultarla nel 1983 al numero 1 nelle classifiche di molti Paesi.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato immediate reazioni di cordoglio e omaggi dal mondo della musica, dell’arte e anche della politica britannica. Il governo locale di Cardiff l’ha definita “un’icona musicale del Galles”.