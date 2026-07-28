Morta Betye Saar, artista afroamericana del Black Art Movement

Keystone-SDA

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Alla soglia dei cento anni, che avrebbe compiuto il 30 luglio, è morta Betye Saar, artista afroamericana, esponente del Black Art Movement degli anni Sessanta. Era nata nel 1926 a Los Angeles, dove è si è spenta.

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(Keystone-ATS) Betye Saar, che si avvicinò alla carriera artistica solo dopo i 35 anni, divenne celebre per la sua capacità di trasformare gli oggetti del razzismo in strumenti di liberazione, sovvertendo gli stereotipi e restituendo dignità alle storie e alle persone che si voleva cancellare. Un esempio sono le sue famose ‘scatole-assemblage’, sculture realizzate con oggetti trovati, bambole, lavatoi e cimeli dell’era Jim Crow.

Dopo gli inizi come designer, fu l’uccisione di Martin Luther King Jr nel 1968 a segnare una svolta nella sua vita. Commentando il tragico avvenimento, Saar disse: “Quella morte scatenò una rabbia dentro di me. La mistica si trasformò in guerriera”. “Ebbi tante esitazioni in merito all’uso di immagini potenti e negative come queste – spiegò – pensavo a come i bianchi guardavano i neri e come questo influenzò il modo in cui le persone nere si vedevano. Ciò che mi salvò fu che trasformai Aunt Jemima in una figura rivoluzionaria”.

Aunt Jemima è stato uno storico marchio di prodotti alimentari commercializzati in Usa. Le confezioni mostravano l’immagine di una donna afroamericana nel ruolo appunto di Aunt Jemima, personaggio basato sull’archetipo comune della schiava Mammy.