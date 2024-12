Morta Alfa Anderson, cantante di “Le Freak” degli Chic

La cantante statunitense Alfa Anderson, voce principale del brano "Le Freak" del gruppo musicale degli Chic, inserito nella Grammy Hall of Fame, è morta all'età di 78 anni.

(Keystone-ATS) “Grazie di tutto”, ha scritto Nile Rodgers, co-fondatore della disco band degli anni ’70 insieme a Bernard Edwards, in un tributo su Instagram, come riportano i media Usa. “Rip Alfa Anderson. Chic Organization. Per sempre amata”, ha aggiunto Rodgers nel video postato sulle note di “At Last I Am Free” del gruppo (in cui Anderson ha prestato la sua voce), con immagini dei due colleghi musicali.

Come vocalist del gruppo, la cantante soul, funk e dance ha contribuito a classici come “Good Times”, “Everybody Dance” e “I Want Your Love”. Questi brani sono stati successivamente rilanciati da artisti del calibro di The Sugarhill Gang, Will Smith, Grandmaster Flash, Michael Jackson, Kylie Minogue, LL Cool J.

Nata il 7 settembre 1946 ad Augusta, nello stato della Georgia, dopo gli esordi come cantante jazz Alfa Anderson nel 1977 entrò nella nuova band creata da Nile Rodgers e Bernard Edwards come cantante di sottofondo per gli Chic nell’omonimo album di debutto, che contiene la hit numero uno “Dance, Dance, Dance”. Anderson è diventata la cantante principale quando una delle voci originali degli Chic, Norma Jean Wright, ha lasciato il gruppo nel 1978.

Insieme a Luci Martin, gli Chic hanno prodotto molti altri successi che hanno scalato le classifiche: oltre a “Le Freak” (1978), che solo negli Usa ha venduto 5 milioni di copie, e “Good Times” (1979), Anderson ha cantato in “My Forbidden Lover” (1979) ed è stata la voce principale delle hit da top ten “I Want Your Love” (1978) e “At Last I Am Free” (1978). All’apice della fama degli Chic, Anderson è apparsa regolarmente in programmi televisivi come “Soul Train”, “The Midnight Special” e “Top of the Pops”. Lavorò anche alle sessioni prodotte dagli Chic di “We Are Family” di Sister Sledge (1979), Diana Ross (1980) e “I Love My Lady” di Johnny Mathis (1981). Nel 1983 Rodgers e Edwards sciolsero la band originale degli Chic. Durante questo periodo Anderson iniziò a fare tournée internazionali con Luther Vandross e dal 1982 al 1987, si esibì con lui in luoghi, compreso il Wembley Stadium di Londra.

Anderson ha continuato a lavorare con altri artisti di rilievo, cantando negli album di Bryan Adams, Gregory Hines, Mick Jagger, Teddy Pendergrass, Jennifer Holliday, Billy Squier, Sheena Easton, Jody Watley, Bryan Ferry e Jonathan Butler. Ha pubblicato il singolo “Former First Lady of Chic” nel 2013 e l’album “Music from My Heart” nel 2017.

Anderson è stata in tournée internazionale con un trio formato con gli ex membri degli Chic, Norma Jean Wright e Luci Martin. Nel 2016, il gruppo ha cantato con gli Aristofreeks e Kathy Sledge nel brano “Get on Up”, che ha raggiunto la posizione numero 2 della Club Chart di Billboard.

Nile Rodgers ha ricreato gli Chic con nuovi vocalist nel 1992. Anderson e Luci Martin appaiono nel brano degli Chic “I’ll Be There” (2015).