Morta a 91 anni la celebre etologa Jane Goodall

Keystone-SDA

La celebre etologa Jane Goodall è morta a 91 anni. Ne dà notizia la sua fondazione.

1 minuto

(Keystone-ATS) Famosa per la sua lotta contro l’estinzione degli scimpanzé, ha sfruttato la sua fama mondiale per richiamare l’attenzione sulla loro difficile situazione e, più in generale, sui pericoli della distruzione ambientale.

La britannica Goodall è morta durante un tour in California. I suoi studi a Gombe, in Tanzania, a partire dal 1957 hanno rivoluzionato la primatologia e sfidato preconcetti scientifici consolidati. È stata un’instancabile sostenitrice della conservazione, del benessere degli animali e dell’educazione dei giovani attraverso il suo programma Roots & Shoots.