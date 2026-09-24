Morta a 88 anni l’attrice franco-russa Marina Vlady

Keystone-SDA

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L'attrice, cantante e scrittrice franco-russa, Marina Vlady è morta oggi all'età di 88 anni: è quanto annunciato dalla famiglia all'agenzia France Presse.

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(Keystone-ATS) Il ruolo interpretato in “Una storia moderna – L’ape regina” (1963) di Marco Ferreri le valse il premio per la migliore interpretazione al Festival di Cannes.

Figlia di immigrati russi fuggiti dalla Rivoluzione del 1917, Marina Vlady nacque a Clichy, in Francia, il 10 maggio 1938. Dopo aver iniziato come giovane ballerina dell’Opéra di Parigi, abbandonò presto la danza per dedicarsi alla recitazione. Ottenne il suo primo ruolo a soli 10 anni nel film “Orage d’été” (1949) di Jean Gehret.

Diretta dal regista Robert Hossein – che sposò a soli 17 anni – recitò in diverse sue pellicole e insieme a lui formò una delle coppie più celebri del cinema dell’epoca. Negli anni Sessanta ha recitato, tra l’altro, in “Due o tre cose che so di lei” di Jean-Luc Godard.