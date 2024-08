Morta a 56 anni l’ex Ceo di Youtube Susan Wojcicki

(Keystone-ATS) L’ex amministratrice delegata di YouTube e dirigente di Google Susan Wojcicki è morta all’età di 56 anni dopo una battaglia di due anni contro il cancro ai polmoni. Lo riportano i media americani.

“È con profonda tristezza che condivido la notizia della scomparsa di Susan Wojcicki. La mia amata moglie e madre dei nostri cinque figli ci ha lasciato”, ha annunciato su Facebook il marito Dennis Troper.

Una delle donne più importanti nel mondo della tecnologia, Wojcicki è entrata a far parte di Google nel 1999 diventando una dei primi dipendenti della società. Per anni è stata vice presidente dei prodotti pubblicitari e poi nel 2014 è stata nominata Ceo di Youtube. Dopo nove anni al timone, Wojcicki si era dimessa l’anno scorso per concentrarsi su “famiglia, salute e progetti personali”. È stata sostituita dal suo vice, Neal Mohan.