Moon&Stars, annullato il concerto di Neil Young

Keystone-SDA

Il concerto del cantautore e chitarrista Neil Young, previsto per domenica 12 luglio in Piazza Grande a Locarno, è stato annullato. Lo hanno comunicato questa sera gli stessi organizzatori del Moon&Stars.

1 minuto

(Keystone-ATS) La tournée “Love Earth World Tour” di Neil Young and The Chrome Hearts è stato annullato, si legge sul sito internet dell’evento musicale. “Questo comporta anche l’annullamento della sua esibizione al Moon&Stars 2026. Ci scusiamo per l’inconveniente”.

Entro venerdì 13 febbraio gli organizzatori promettono agli acquirenti di un biglietto “informazioni dettagliate sul rimborso e sulle possibili alternative, come la sostituzione con un altro concerto”.

Con un breve messaggio sul suo sito internet, l’artista dichiara di aver deciso di prendersi “una pausa” e di “non fare il tour in Europa”. “Grazie a tutti quelli che avevano comprato il biglietto. Mi dispiace deludervi, ma non è il momento”, ha precisato.