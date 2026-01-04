Monthey (VS): corteo in segno di solidarietà

Keystone-SDA

Circa 140 persone si sono riunite nel primo pomeriggio di oggi a Monthey (VS) per manifestare la loro solidarietà alle famiglie colpite dalla tragedia dell'incendio scoppiato a Capodanno nel bar "Le Constellation" di Crans-Montana (VS).

2 minuti

(Keystone-ATS) I partecipanti hanno attraversato il centro della città in silenzio.

“Ho pensato che mio figlio fosse in quel bar, ma fortunatamente non c’era. Tuttavia, per solidarietà, non volevo restare a guardare senza fare nulla”, ha dichiarato Sarah Andereggen, organizzatrice del raduno, che ha voluto riunire le persone colpite dagli eventi di Capodanno, direttamente o indirettamente. “Questa tragedia ha colpito i nostri figli”, ha continuato, interpellata da Keystone-ATS.

Al corteo silenzioso hanno partecipato persone di tutte le età, tra cui numerosi genitori, adolescenti e alcuni bambini che hanno mostrato la loro solidarietà tenendo in mano una rosa bianca o indossando un nastro dello stesso colore, il tutto in un’atmosfera di raccoglimento.

Le persone hanno sfilato nel centro della città di Monthey, dietro uno striscione sul quale era scritto: “Siamo uniti, mano nella mano, cuore a cuore, per le vittime di Crans-Montana. Forza e coraggio a tutti”.

Oltre a organizzare l’evento, Andereggen ha istituito un fondo per raccogliere donazioni a favore delle famiglie colpite dalla tragedia: alle 15.00 di oggi erano stati raccolti circa 215’000 franchi.

Altre campagne di raccolta fondi sono state lanciate in Francia.