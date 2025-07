Monopattini elettrici, la capitale ticinese è Morbio inferiore

Keystone-SDA

Morbio Inferiore è la capitale ticinese dei monopattini elettrici, almeno stando alle cifre di vendita del commerciante online Digitec Galaxus.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il rivenditore ha calcolato il numero di cosiddetti e-scooter comprati dai suoi clienti, mettendo il dato in relazione con il numero di abitanti di un determinato codice di avviamento postale (considerati quelli con almeno 1000 anime).

È emersa una classifica di diffusione dei veicoli in questione che vede Argovia dominare nettamente. Nel cantone sono presenti sette delle dieci località più calde su tale fronte, fra cui le prime tre: Wohlen, Anglikon e Villmergen. Al quarto rango si inserisce Morbio Inferiore; per ritrovare un’altra realtà ticinese, Ascona, bisogna scendere al 54esimo posto, poi 65esima è Tenero, Locarno è 164esima e Castagnola 165esima.

“Gli e-scooter non sono più una moda, ma una parte integrante della vita urbana quotidiana, anche al di fuori delle grandi città”, afferma Lara Diener, dirigente di Galaxus e responsabile della gamma di monopattini elettrici, citata in un comunicato odierno. “Notiamo che le persone si concentrano sempre più sulla micromobilità, anche nei comuni più piccoli”.

I monopattini a motore elettrico stanno diventando sempre più popolari. Nei primi cinque mesi del 2025 le vendite sono aumentate del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; nel confronto con il 2021 si parla di un +50%. Tre acquisti su quattro vengono effettuati da uomini.

Nell’anno in corso la clientela sembra optare per modelli più convenienti: il prezzo medio di vendita è di 423 franchi. “Grazie alla forte concorrenza tra i produttori, i modelli migliorano costantemente e i prezzi diminuiscono allo stesso tempo”, commenta Diener. Leader del mercato in questo campo è il fabbricante cinese Xiaomi.