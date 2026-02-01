Mongolfiere: oltre 45’000 spettatori a festival Château-d’Oex (VD)

Si è chiusa con un bilancio positivo la 46esima edizione del Festival internazionale delle mongolfiere di Château-d'Oex (VD). Grazie alle condizioni meteorologiche "eccezionali", è stato possibile volare in sette dei nove giorni della manifestazione.

(Keystone-ATS) Complessivamente sono stati effettuati 350 voli in mongolfiera per un totale di oltre 450 ore di volo, hanno comunicato stasera gli organizzatori del 46° “Festival International de Ballons”. Sono stati trasportati 640 passeggeri e oltre 1000 bambini hanno vissuto il loro primo decollo in mongolfiera.

Secondo gli organizzatori, oltre 45’000 spettatori hanno assistito all’evento.

Uno dei momenti salienti del festival si è verificato giovedì, quando quasi 40 mongolfiere si sono spostate insieme nella regione di Gruyère, nel Canton Friburgo, per partecipare una gara di precisione, con il lancio di zavorra su un bersaglio nel cortile del Castello di Gruyères (FR).

La prossima edizione si terrà dal 23 gennaio al 31 gennaio 2027.