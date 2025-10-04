La televisione svizzera per l’Italia

Monaco di Baviera , scalo riapre il traffico aereo

Dalle sette di questa mattina l'aeroporto di Monaco di Baviera ha riaperto il traffico aereo, sospeso ieri per voli sospetti di droni. Lo scalo ha avvertito i viaggiatori che ci saranno comunque ritardi e rallentamenti per tutta la giornata.

(Keystone-ATS) Nella serata di ieri tutti i decolli e gli atterraggi erano stati sospesi a causa dell’avvistamento di due droni. Alle 21:36 entrambe le piste di decollo e atterraggio erano state chiuse.

