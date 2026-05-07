Molte piscine pubbliche inaugurano sabato la nuova stagione

Keystone-SDA

Molte piscine pubbliche inaugurano la stagione nel fine settimana, con il meteo che si preannuncia soleggiato. In alcuni luoghi sono state introdotte regole più severe, che vanno dal divieto di accesso per comportamenti non adeguati alle norme sull'abbigliamento.

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(Keystone-ATS) Le previsioni sono favorevoli: MeteoSvizzera prevede un sabato più o meno soleggiato in tutta la Svizzera e temperature intorno ai 23 gradi.

Solo le temperature delle acque libere potrebbero rovinare i piani dei bagnanti: in questi giorni, secondo il sito web wiewarm.ch, a Basilea si misurano 15,2 gradi nel Reno, a Berna 12,2 gradi nell’Aare, nel Lago di Zurigo 16 gradi a Tiefenbrunnen, nel Lago dei Quattro Cantoni 14 gradi a Hergiswil (NW). A Locarno la temperatura del Lago Maggiore è di 15 gradi, mentre nel Lago di Lugano i gradi sono 17.

Si apre la stagione

A San Gallo sabato aprono i battenti tutte le piscine pubbliche all’aperto. A Berna, nella stessa data, iniziano la stagione le piscine all’aperto di Lorraine, Wyler e Weyermannshaus. La piscina Marzili sul fiume Aare entrerà invece in funzione gradualmente solo a partire dal 23 maggio a causa di lavori di ristrutturazione.

A Zurigo, il bagno pubblico sul lago all’Utoquai e la piscina all’aperto del Letzigraben hanno già aperto a metà aprile e rispettivamente all’inizio di maggio. Anche nella città sulla Limmat molti altri impianti inaugurano la stagione nel fine settimana.

A Lucerna, le spiagge del Lido e di Tribschen aprono i battenti sabato, mentre la spiaggia di Horw aspetta ancora fino all’Ascensione. A Basilea la stagione inizia sabato per le piscine all’aperto di St. Jakob e Bachgraben.

Anche Coira e Ginevra inaugurano sabato la stagione delle piscine all’aperto. Stesso discorso in Ticino per il bagno pubblico di Bellinzona. In altri cantoni il via è stato dato già il 1° maggio. Questo vale ad esempio per il Lido di Lugano e per la maggior parte degli impianti nei cantoni di Argovia, Sciaffusa, Turgovia e Vallese.

Nuove regole di comportamento

Con la nuova stagione balneare, alcune località hanno inasprito le proprie norme di comportamento. A Basilea, in caso di violazioni, il personale può ora pronunciare e consegnare direttamente sul posto un “foglio di via”, come ha annunciato a metà aprile il Dipartimento dell’istruzione. Finora ciò avveniva per posta.

A seconda della gravità della violazione, dopo un avvertimento può essere comminato un richiamo di 72 ore o un divieto di accesso fino a un anno.

A Porrentruy (JU), il consiglio comunale ha conferito al municipio la competenza di emanare nuove restrizioni di accesso alla piscina all’aperto. Ciò è avvenuto a seguito di una controversia scoppiata la scorsa estate, quando è stato negato l’accesso a ospiti provenienti dalla Francia a causa di ripetuti comportamenti scorretti. La piscina dovrebbe aprire il 23 maggio.

Il Canton Ginevra ha da parte sua creato a marzo una nuova base legale per i costumi da bagno nelle piscine pubbliche. Nelle vasche saranno ammessi solo costumi che arrivino al massimo sopra il ginocchio e lascino le braccia scoperte. Una regolamentazione che, senza citarlo espressamente, di fatto esclude l’uso del burkini, il costume femminile che copre interamente il corpo, esclusi la faccia, le mani e i piedi.