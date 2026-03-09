Mojtaba Khamenei scelto come Guida Suprema dell’Iran

Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, ucciso negli attacchi degli Stati Uniti e di Israele del 28 febbraio, è stato scelto come nuova Guida Suprema iraniana dall'Assemblea degli esperti.

(Keystone-ATS) La nomina di Mojtaba Khamenei a terzo leader della Repubblica Islamica è stata confermata dalla Tv di Stato iraniana, citando una dichiarazione rilasciata pochi minuti prima dall’Assemblea degli Esperti.

Il nuovo leader, 56 anni, è una figura di medio rango, ma influente e intransigente. È stato considerato il successore del padre, anche grazie al sostegno delle Guardie Rivoluzionarie e della carica paterna.

Mojtaba Khamenei è sopravvissuto agli attacchi degli Stati Uniti e di Israele del 28 febbraio, durante i quali il padre e diversi membri della sua famiglia sono stati uccisi.

“Fedeltà e totale obbedienza” dei pasdaran

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane, l’esercito ideologico della Repubblica Islamica dell’Iran, hanno giurato fedeltà a Mojtaba Khamenei, eletto Guida Suprema per succedere al padre.

Il Corpo delle Guardie “sostiene la scelta dell’Onorevole Assemblea degli Esperti (ed) è pronto alla totale obbedienza e al sacrificio per adempiere ai comandamenti divini” di Mojtaba Khomeini, hanno affermato in una nota.

Ex direttore Cia, “scelta sfortunata”

Ll’ex direttore della Cia, David Petraeus, ha parlato di scelta “sfortunata” commentando la nomina di Mojtaba Khamenei a guida suprema dell’Iran.

“Presumiamo che sarà la continuazione di suo padre, un religioso dalla linea ideologia molto dura”, ha detto Petraeus alla Cnn, spiegando che sperava in un leader “più pragmatico” in grado di andare incontro alle richieste americane. “Ma non sembra il caso”, ha aggiunto.