Mobilezone vende le sue attività in Germania

Keystone-SDA

Mobilezone, gruppo elvetico attivo nella vendita di cellulari nonché di servizi legati alla telefonia e a Internet, ha ceduto le proprie attività in Germania alla società di telecomunicazioni tedesca Freenet.

(Keystone-ATS) Il prezzo dell’operazione è stimato in circa 230 milioni di euro (214 milioni di franchi al cambio attuale).

In futuro, scrive in un comunicato diffuso nel tardo pomeriggio l’azienda presente con numerosi negozi anche in Ticino, l’intenzione è quella di concentrarsi esclusivamente sul mercato svizzero. Con Freenet è stato trovato un nuovo proprietario forte, che continuerà a sviluppare con successo l’attività in Germania insieme ai circa 300 dipendenti, si legge ancora nella nota.

Mobilezone intende utilizzare i fondi incassati da questa transazione per la crescita inorganica in Svizzera e per ridurre l’indebitamento. Continuerà a essere versato un dividendo stabile e un potenziale programma di riacquisto di azioni sarà valutato dopo il completamento della vendita.

L’accordo copre tutte le attività commerciali in Germania, tra cui le piattaforme online Sparhandy, Deinhandy e Handystar. Nel 2024, precisa il gruppo, il mercato tedesco ha generato un fatturato di 779 milioni di euro e un risultato operativo Ebitda di 30,3 milioni.

“Concentrandosi sul business svizzero, Mobilezone coglierà le opportunità di mercato e rafforzerà ulteriormente la sua posizione” nella Confederazione, afferma, citato nel comunicato Markus Bernhard, delegato esecutivo del consiglio di amministrazione. L’operazione è comunque ancora in attesa dell’approvazione da parte delle autorità garanti della concorrenza: è previsto che il tutto venga ultimato entro la fine dell’anno in corso.

Freenet è un’impresa basata a Büdelsdorf, nel Land dello Schleswig-Holstein, che dà lavoro a circa 3200 collaboratori ed è quotata alla borsa di Francoforte. È uno dei principali operatori in Germania, con poco più di 10 milioni di abbonati e oltre 500 punti vendita.

Dal canto suo, Mobilezone, fondata nel 1999, si definisce leader tra gli operatori indipendenti di telecomunicazioni in Svizzera. La società con sede a Rotkreuz (ZG) impiega quasi 1000 dipendenti. Dal 2001 è quotata alla borsa svizzera. L’offerta comprende un assortimento completo di cellulari e piani tariffari per telefonia mobile e fissa, tv digitale e internet di tutti gli operatori. Vengono inoltre proposti assistenza a clienti privati e commerciali, nonché servizi di riparazione. Il tutto è offerto online tramite vari portali web e in oltre 125 negozi nella Confederazione.