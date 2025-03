MO: raid israeliano su Tiro, un morto

Keystone-SDA

Almeno una persona è morta ed altre sette sono rimaste ferite in un raid israeliano sulla città costiera chiave di Tiro, in Libano. Lo ha riferito il ministero della Sanità di Beirut, citato dall'agenzia di stampa Nna.

(Keystone-ATS) L’attacco israeliano su Tiro è una risposta ai razzi lanciati da Hazbollah verso la Galilea.

In precedenza, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e il ministro della Difesa Israel Katz avevano ordinato all’esercito di condurre “una seconda ondata di attacchi contro decine di obiettivi terroristici di Hezbollah in Libano”. Lo ha annunciato l’ufficio del ministro della Difesa, scrive Times of Israel.

Questi attacchi sono “una risposta al lancio di razzi verso Israele e in continuazione della prima ondata di raid condotta questa mattina” che aveva come obiettivo il Libano meridionale, ha aggiunto il ministero.