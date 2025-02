MO: Netanyahu conferma, “delegazione a Doha per colloqui su tregua”

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha confermato che invierà una delegazione a Doha per colloqui sulla tregua in corso. Lo ha affermato il suo ufficio, in seguito al completamento di un quinto scambio di prigionieri.

(Keystone-ATS) “Netanyahu ha ordinato l’invio di una delegazione di negoziazione a Doha per discutere i dettagli tecnici dell’accordo”, ha affermato il suo ufficio in una dichiarazione, aggiungendo che al suo ritorno in Israele da Washington, Netanyahu “terrà una riunione del gabinetto di sicurezza in merito ai negoziati per la seconda fase dell’accordo di rilascio degli ostaggi”.

In un videomessaggio diffuso dal suo ufficio, il premier israeliano ha promesso di sradicare il movimento islamista palestinese Hamas dalla Striscia di Gaza e di riportare indietro tutti gli ostaggi israeliani. “Elimineremo Hamas e riporteremo indietro i nostri ostaggi. Questo è l’ordine. Ed è quello che faremo”, ha dichiarato Netanyahu.

Secondo una fonte sentita dall’emittente saudita Al Arabiya, il Cairo ha ricevuto un messaggio da Israele che conferma l’impegno di Tel Aviv nei confronti dell’accordo di pace.

Secondo la stessa fonte, l’Egitto avrebbe messo in guardia Israele dal porre restrizioni al ritorno dei palestinesi nella Striscia dopo le cure ricevute al Cairo.

Intanto, una delegazione israeliana di alto livello ha lasciato questo pomeriggio la capitale egiziana per Tel Aviv con un aereo privato, dopo colloqui con i mediatori sulle modalità della seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco. Lo riferiscono fonti aeroportuali egiziane.

La delegazione che sarà inviata a Doha includerà Gal Hirsch, che si occupa della questione dei rapiti e degli scomparsi per conto di Netanyahu, e rappresentanti del Mossad, dello Shin Bet e dell’Idf. La fonte ha aggiunto che quando Netanyahu tornerà in Israele da Washington, si riunirà con il gabinetto di sicurezza per discutere i negoziati per la seconda fase dell’accordo di rilascio degli ostaggi.

Nel frattempo, bombe e proiettili inesplosi sepolti tra le rovine di Gaza potrebbero uccidere o ferire, in futuro, migliaia di persone nel territorio palestinese devastato dalla guerra: lo afferma un’organizzazione umanitaria, “Handicap International-Humanity & Inclusion”, osservando che il volume di ordigni sganciati su Gaza durante 15 mesi di conflitto tra Israele e Hamas è stato “sbalorditivo”.

Secondo l’esperto di sminamento dell’organizzazione, Simon Elmont, “la quantità di ordigni sparati è enorme”, tenendo conto del fatto che “tra il nove e il 13 percento delle munizioni non esplode all’impatto iniziale”. “Saranno decine di migliaia di ordigni inesplosi, questo è sicuro”, ha aggiunto. Gran parte dei quali, ha spiegato, “si trova principalmente tra le macerie e sotto la superficie di Gaza”.

