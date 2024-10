MO: media, “raid di Israele a Damasco, colpito un edificio”

(Keystone-ATS) I media statali siriani affermano che un attacco israeliano ha colpito un edificio residenziale a Damasco.

L’Osservatorio siriano per i diritti umani ha riferito che almeno quattro persone sono morte nel raid attribuito ad Israele contro l’edificio della capitale “frequentato dalle guardie rivoluzionarie iraniane e da membri degli Hezbollah libanesi”.

L’agenzia ufficiale siriana Sana, da parte sua, ha riferito di un “attacco israeliano contro un edificio residenziale nel quartiere di Mazzé”, che ospita in particolare missioni diplomatiche e uffici delle Nazioni Unite.

In precedenza, in un discorso al popolo libanese Benjamin Netanyahu ha dichiarato: “avete l’opportunità di salvare il Libano prima che cada nell’abisso di una lunga guerra che porterà alla distruzione e alla sofferenza, come vediamo a Gaza. Non deve essere così”.

Nel messaggio ai libanesi, Netanyahu ha pure confermato che Israele “ha eliminato il successore di Nasrallah”. Il ministro della Difesa Yoav Gallant aveva annunciato nel pomeriggio che il successore del leader di Hezbollah, Hashem Safieddine, era stato probabilmente ucciso nell’attacco della scorsa settimana a Beirut.

Nel frattempo, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha annullato i piani per una visita domani al Pentagono: lo ha confermato la portavoce del Pentagono stesso. “Siamo appena stati informati che il ministro Gallant posticiperà il suo viaggio a Washington”, ha detto Sabrina Singh.

Secondo un’altra fonte citata da Axios, Netanyahu prima di autorizzare il viaggio di Gallant vuole che il governo approvi il piano di attacco contro l’Iran.

La missione di Gallant, si spiega, ha l’obiettivo di discutere con gli americani proprio i piani israeliani di un attacco all’Iran. I media ricordano i rapporti tesissimi tra Gallant e Netanyahu.