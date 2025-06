MO: Khamenei, “Israele schiacciato, abbiamo vinto”

Keystone-SDA

"Ritengo necessario porgere alcune congratulazioni alla grande nazione iraniana, innanzitutto, congratulazioni per la vittoria sul regime israeliano".

3 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha affermato Ali Khamenei, la Guida suprema della Repubblica islamica, in un messaggio riportato dall’agenzia Isna.

“Nonostante tutto quel clamore, nonostante tutte quelle affermazioni, il regime israeliano, sotto i colpi della Repubblica Islamica, è quasi crollato ed è stato schiacciato”, ha aggiunto.

“Le seconde congratulazioni sono per la vittoria del nostro caro Iran sul regime americano”, ha affermato la Guida suprema della Repubblica islamica, Ali Khamenei, in un comunicato scritto pubblicato dall’agenzia Iran e su X. “Il regime americano è entrato in guerra aperta perché sentiva che, se non l’avesse fatto, il regime sionista sarebbe stato completamente distrutto. Tuttavia, non ha ottenuto nulla da questa guerra. Anche in questo caso, la Repubblica Islamica è uscita vittoriosa e, in cambio, ha dato un duro schiaffo in faccia all’America”.

La televisione iraniana ha poi trasmesso la prima dichiarazione video della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei dal cessate il fuoco con Israele.

In precedenza, il New Times aveva citato un conduttore televisivo sulla tv di Stato iraniano, il quale aveva affermato che la gente era molto preoccupata per il leader supremo. “Dall’élite politica alle persone in strada. Potete dirci dov’è?”, ha chiesto a un alto funzionario che non ha risposto.

Secondo Hamzeh Safavi, analista politico e figlio del generale Yahya Safavi, comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e principale consigliere militare di Khamenei, la Guida Suprema sarebbe ancora nascosta perché “Israele potrebbe ancora tentare di ucciderlo, anche durante un cessate il fuoco”.

Quindi, ha detto, si stanno applicando protocolli di sicurezza estremi, inclusi contatti limitati con il mondo esterno. Safavi si è però detto “certo che Khamenei sta governando il Paese e prendendo decisioni a distanza”.

Intanto, il Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione, supremo organo esecutivo dell’Iran, ha ratificato oggi la legge approvata ieri dal Parlamento di Teheran per la sospensione della cooperazione sui programmi nucleari iraniani con l’Aiea, l’agenzia atomica dell’Onu, sullo sfondo dei recenti attacchi d’Israele e delle accuse rivolte dalla Repubblica Islamica al suo capo, l’argentino Rafael Grossi.

Lo riporta Iran International, canale vicino all’opposizione iraniana all’estero, citando quanto dichiarato ai media ufficiali da un portavoce dello stesso Consiglio.