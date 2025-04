MO: Katz, “più Hamas rifiuta l’accordo, più aumentano i raid”

Keystone-SDA

Il ministro della Difesa Israel Katz ha avvertito nuovamente Hamas che se rifiuta di accettare un accordo sulla liberazione degli ostaggi, l'offensiva dell'esercito israeliano (Idf) a Gaza si intensificherà.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Centinaia di migliaia di residenti sono già stati evacuati e una parte significativa del territorio di Gaza è diventata zona di sicurezza per Israele. Più Hamas insisterà nel suo rifiuto, più l’operazione dell’Idf diventerà potente”, ha detto.

Dal canto suo, il soldato israelo-americano Idan Alexander, tenuto in ostaggio da Hamas a Gaza da oltre 550 giorni, è apparso in un nuovo video diffuso oggi, in cui lancia un appello disperato per la sua liberazione. “Perché non sono a casa con la mia famiglia, con i miei amici? Tre settimane fa Hamas era pronto a rilasciarmi, ma voi mi avete fermato. Ditemi perché”.

Nel messaggio, Alexander si rivolge direttamente al presidente degli Stati Uniti: “Signor Presidente, credevo davvero che mi avreste riportato a casa vivo. Perché non sono ancora libero?”. Il soldato ripete più volte di aver perso la speranza: “Questo è un video triste, triste. Stiamo perdendo la speranza. Fate tutto il possibile”, dice con voce spezzata.

Intanto, il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha commentato il post di suo figlio Yair, che ha mandato a quel Paese il presidente francese Emmanuel Macron su X in risposta alla sua dichiarazione della necessità di riconoscere uno Stato palestinese. “Amo mio figlio Yair, un vero sionista che ha a cuore il futuro del Paese”, ha detto Netanyahu.

“Ha anche diritto alla sua opinione personale, anche se lo stile della sua risposta per me è inaccettabile. Netanyahu ha aggiunto che “il presidente Macron si sbaglia di grosso. Continua a promuovere l’idea di uno Stato palestinese la cui unica ambizione è la distruzione dello Stato di Israele”, ha detto.

